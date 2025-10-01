Un vero e proprio trionfo quello della Dynamika Ninja Warriors agli Italiani sprint. Continua la striscia di successi per la realtà civitavecchiese, che ha conquistato ben quattro podi alla finale della manifestazione tricolore che si è svolta a Sasso Marconi, non distante da Bologna. Gli atleti hanno dato prova di grande preparazione e determinazione, portando a casa risultati eccezionali.

Due atlete si sono aggiudicate il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie, laurendosi campionesse italiane: Tyra Cardaccio ha conseguito il primo posto nella categoria 12-13 femminile, risultato replicato da Marta Angieri nella gara riservata alla 14-15 femminile. Un risultato straordinario arriva anche dall'inarrestabile Michelle Monti, asso della formazione locale, che conquista a soli 15 anni, il primo posto assoluto femminile.

A completare il bottino di medaglie è Valerio Printempi, che si aggiudica un meritato terzo posto nella categoria 12-13 maschile. Gli allenatori Mirko Menichelli e Barbara Colasanti si dichiarano estremamente soddisfatti e, forti di questi risultati, sono già pronti e carichi per affrontare la nuova stagione sportiva con la stessa grinta e passione.

