Niente da fare, il Pqp Volley nonostante un’ultima parte di gara abbastanza positiva perde comunque e lo fa 3-0 per merito della Polisportiva Casal Bertone Roma. Quest'ultima, nelle recente giornata valevole per il girone B di Serie C maschile, è riuscita di fronte ai propri tifosi a conquistare punti preziosi attraverso una prestazione corale. La compagine fiumicinese esce di fatto sconfitta ma consapevole di aver dato tutto, dal primo all'ultimo minuto, nonostante una supremazia avversaria.

La sfida, iniziata non nella maniera sperata dal Pqp, vede gli ospiti andare sotto nei primi due set. Entrambi terminano 25-11 e 25-19 in favore della squadra ospitante. Una reazione, richiesta dallo stesso tecnico della società aeroportuale, che si è fatta attendere ma che poi è arrivata. Se pur tardivamente.

Una piccola svolta si vede quindi nel terzo parziale che però non basta per poter rientrare riaprire il tutto. Anch'esso, dunque, si chiude 31-29 per Casal Bertone con una risposta positiva emessa dal Pqp. E proprio da questa, che dovrà subito mettere alle spalle una sconfitta così dolente per preparare al meglio il prossimo impegno contro l’Afrogiro Volley.

