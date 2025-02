Il match clou della giornata, quello che vedeva di fronte la capolista Santa Marinella alla seconda del girone, vale a dire l'Ostiantica, si è chiuso sullo zero a zero.

Un risultato che accontenta entrambe le squadre, visto che delle dirette inseguitrici, solo il Grifone Gialloverde ha trovato il successo. Dunque, un pareggio che consente al Santa Marinella di mantenere le distanze dalle avversarie per la lotta al salto di categoria, ma purtroppo non la premia dal punto di vista del risultato. Da tre turni, infatti, Gallitano e compagni non assaporano il profumo della vittoria, anche se ieri ci sono andati molto vicini. Nei primi minuti di gara, infatti, ai locali capita una opportunità enorme, ma Cerroni, a due passi dal portiere, manda al lato. Al10' sono i lidensi a mangiarsi le mani dopo un tiro di Facchini respinto da Caforio sulla linea di porta.

Al 39' la seconda opportunità con Caforio che, su punizione, colpisce la traversa. Nella ripresa l'Ostiantica cala di ritmo e i tirrenici prendono il comando del gioco ma solo nella parte finale della gara tentano per due volte il colpo grosso, prima con trincia e poi con Cerroni. Purtroppo, oltre ai quattro assenti di ieri, vanno ad aggiungersi agli infortunati Caforio e Tabarini. Quest’ultimo, al 35’ del secondo tempo, abbattuto da un avversario, cade male e si procura una sospetta frattura allo stesso ginocchio che lo aveva costretto, lo scorso anno, a fermarsi per tre mesi. La società ha inviato un messaggio di solidarietà al giocatore che è stato accompagnato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Civitavecchia per sottoporsi agli esami diagnostici di rito.

IL COMMENTO DI FRACASSA. «Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello - dice mister Fracassa - sono veramente orgoglioso di questo Santa Marinella. Abbiamo dominato la gara, siamo stati padroni del gioco e abbiamo avuto tantissime occasioni e solo per caso non abbiamo fatto gol. Questa è una risposta importante che mi aspettavo dalla capolista, quindi sono veramente contento della prestazione collettiva. Dopo la gara di domenica scorsa, oggi si è visto il vero Santa Marinella e dispiace soltanto per l'infortunio a fine gara di Tabarini e mi preme sapere degli esami quale sarà l'entità del danno. Gli faccio un grosso in bocca al lupo».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE LUCI. «Oggi abbiamo ritrovato la squadra brillante che avevamo visto prima delle ultime due partite - spiega il dg Bruno Luci - ha dimostrato che meritiamo il vertice della classifica. Oggi abbiamo rivisto la con la squadra caparbia decisa, brillante e che eravamo abituati a vedere. C'è stata nelle ultime settimane una leggera flessione, che vale per tutti nell'arco di un campionato. Oggi abbiamo dimostrato che siamo usciti da un periodo poco brillante, sfoggiando una prova veramente ottima, di caparbietà e di coraggio agonistico. Mi dispiace moltissimo per l'infortunio di Tabarini e spero che non sia nulla di grave».

IL DIRETTORE SPORTIVO DI FIORDO. «Abbiamo giocato una partita da un primo tempo equilibrato anche se noi potevamo sbloccarla subito. Loro hanno avuto una grossa occasione con salvataggio miracoloso di Caforio, poi c’è stata la traversa dello stesso Caforio. La squadra oggi mi è piaciuta è stata concentrata, sempre sul pezzo visto che di fronte avevamo un’avversaria ben organizzata. Loro fondamentalmente si sono messi tutti dietro e cercavano di ripartire in contropiede, noi siamo stati bravi a concedere poco. Quindi oggi la squadra ha fatto una buona prestazione. Poi nel secondo tempo siamo venuti fuori ed alla fine abbiamo avuto una doppia occasione su tiri Cerroni e Trincia a botta sicura».

