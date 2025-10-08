Nel segno del divertimento e della crescita del movimento pallavolistico territoriale si è conclusa la prima edizione del Torneo Nazionale Perla del Tirreno, organizzato dalla Civitavecchia Volley e dalla Vbc Santa Marinella. L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Santa Marinella e della Federazione Italiana Pallavolo, ha espresso una grande pallavolo, fatta di qualità e competenze tecniche e tattiche e fairplay.

Il primo weekend di ottobre, presso il Pala De Angelis di Santa Marinella e la palestra dell'istituto Carducci, ha rappresentato un punto di partenza per la stagione sportiva 2025-2026 per le otto società partecipanti di serie C e serie B2: Civitavecchia Volley, VBC Viterbo, PoolStars, Volley Terracina, Volley Cecina, Ferraro Volley Roma e Luiss Volley.

Ha sollevato la coppa del primo Torneo Nazionale Perla del Tirreno la VBC Viterbo e il titolo MVP l'opposto del Volley Cecina, Aurora Montedoro.

Grandissima emozione nelle parole delle Presidenti della Cv Volley Viviana Marozza e della VBC Santa Marinella Cinzia Fois: «Ringraziamo tutte le squadre che hanno partecipato al torneo, gli staff tecnici, arbitri, segnapunti, responsabili d'impianto e in particolare le autorità intervenute del Comune di Santa Marinella, l'Assessore allo sport Marina Ferullo e il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marinella Emanuele Minghella, e dei Comitati Territoriali Roma e Viterbo, i consiglieri Angelica Giacobbo e Carlo Carbonari. Siamo certi che questo possa essere il primo appuntamento di una serie di eventi che porteranno in alto la pallavolo a Santa Marinella e a Civitavecchia, in sinergia, amicizia e professionalità».

