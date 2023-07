FIUMICINO - Un’esplosione di adrenalina, sport e passione sta per scuotere Fiumicino il prossimo sabato 15 luglio per “Un’Americana a Fiumicino” che grazie all’ASD Atletica Villa Guglielmi fa il suo ritorno, promettendo una serata mozzafiato all’insegna delle emozioni. La quinta edizione di questa gara avvincente prenderà il via alle ore 18.30 presso la pista dello Stadio Vincenzo Cetorelli, e vedrà sfidarsi i migliori runners del Lazio. Tre le serie previste, ognuna composta da 15 atleti. I master apriranno la sfida, seguiti dalla serie femminile e dalla serie assoluta maschile, che includerà allievi, junior, promesse e senior under 34. La formula di questa competizione, ispirata al ciclismo, ha ormai conquistato un vasto pubblico in tutta Italia, suscitando entusiasmo e ammirazione. La gara di Fiumicino si è confermata negli anni come una delle più partecipate e affascinanti, regalando emozioni senza confini. Il format della sfida prevede che per ogni serie si svolga un primo giro di pista “di riscaldamento” a un ritmo controllato. Dal secondo giro in poi, i primi 200 metri saranno a ritmo controllato, mentre i successivi 200 metri saranno liberi. Alla fine di ogni giro, l’ultimo concorrente a passare sotto l’arco di partenza e arrivo sarà eliminato. L’ultima tornata sarà combattuta dai quattro atleti ancora in corsa, pronti a lottare per la vittoria finale. L’evento promette uno spettacolo di prim’ordine, un’occasione unica per vivere l’atletica e sostenere i protagonisti che si sfideranno in pista. «È un evento da non perdere! “Un’Americana a Fiumicino” – commenta il presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi, Ludovico Nerli Ballati – incarna lo spirito della competizione e dell’emozione pura. Invito tutti a unirsi a noi e sostenere questi atleti straordinari mentre lottano per la vittoria. Sarà un’esperienza indimenticabile!». Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti e le atlete tesserati Fidal, EPS, Runcard per l’anno 2023 e in possesso di un certificato medico sportivo agonistico valido per la pratica dell’atletica leggera. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata inviando una mail a segreteria@atleticaguglielmi.com, indicando il numero di tessera Fidal o EPS e l’associazione di appartenenza, entrambi validi per il 2023. Coloro che possiedono la Runcard dovranno allegare un certificato medico sportivo agonistico valido. Saranno accettate anche 5 prenotazioni come riserva per ogni serie, una volta completata l’iscrizione. Il ritrovo degli atleti è previsto per le ore 17.30. Durante la premiazione, i primi quattro classificati di ogni serie avranno il piacere di essere omaggiati con prodotti di qualità offerti da Conad, di in via Tempio della Fortuna, 67 a Fiumicino. “Un’Americana a Fiumicino” vi aspetta per una serata di passione e competizione senza eguali. Non mancate!