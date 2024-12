Anche quest’anno torna il memorial Federica Palomba, organizzato dagli amici della ragazza scomparsa prematuramente sotto l’hashtag “Insieme per Federica”. Dal 12 al 14 luglio andrà in scena, ai campi della Beach Arena, la manifestazione giunta alla quinta edizione. Nelle prossime settimane gli organizzatori annunceranno il programma dell'evento, che avrà, come sempre, un'importante parte benefica.

