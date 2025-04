Notizia speciale per gli amanti del pugilato santamarinellese. Il 20 giugno si terrà un nuovo evento di caratura internazionale in città. In un Pala De Angelis completamente rimesso a nuovo, avrà luogo una riunione speciale, annunciata direttamente dalla Federpugilato nelle scorse ore. Il main event sarà un incontro valevole per la cintura Italiana vacante dei pesi Piuma tra Ghaith Weslati e Raffaele Imparato.

Si tratta di un incontro di cui si parla da mesi e che è stato caratterizzato da un rinvio. Ora questo combattimento si svolgerà a Santa Marinella, nella kermesse organizzata dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni e della Santa Marinella Ring del maestro Maurizio Sebastiani, la quale negli scorsi mesi ha avviato un partenariato con il noto organizzatore, proprio con l'obiettivo di riportare in città titoli ed eventi di questa portata, i quali, altrimenti, non si sarebbero più realizzati.

Non solo: nel corso della serata Luca D’Ortenzi sarà impegnato per l’Europeo Silver dei Mediomassimi. La serata sarà trasmessa in diretta dai Rai Sport. Non è la prima volta che Santa Marinella è al centro del pugilato di un certo spessore. Il 14 aprile di due anni fa, sempre al Pala De Angelis, Vincenzo Picardi vinse il titolo dell’Unione Europea dei pesi Gallo, mentre lo sfortunatissimo Luca Chiancone diventò campione italiano dei Medi.

