Un Ladispoli galvanizzato è pronto a ricevere il Città di Fiano nei sedicesimi di Coppa Italia. La vittoria con il Cerveteri al fotofinish ha caricato l’ambiente anche se gli avversari odierni sono, almeno sulla carta, molto più attrezzati rispetto al Real Tirreno eliminato dai rossoblu piuttosto agevolmente. E poi sono a punteggio pieno nel girone B di Promozione.

Quindi l’impegno non verrà assolutamente snobbato anche se mister Mastrecchia potrebbe ricorrere a un po' di turnover per far rifiatare qualche giocatore e dare spazio a chi ha giocato meno. Ma non sarà rivoluzione. In difesa potrebbe rivedersi ad esempio Tamburrini squalificato contro gli etruschi e quindi più fresco rispetto ad alcuni compagni. A centrocampo previste delle rotazioni a beneficio magari di Barros così come Facecchia sulla fascia sinistra.

Nel reparto offensivo tanti ballottaggi. Ci saranno nello schieramento iniziale due tra Modesti, Fortuna, La Rosa e Rodio. Ladispoli che dovrà poi pensare anche a domenica, terza giornata di campionato. Al Sale tornerà l’Atletico Cimina di Lillo Puccica, vecchia conoscenza essendo l’artefice due anni fa della salvezza dei tirrenici.

«Saranno due battaglie – è quanto detto dal ds, Simone Di Iorio – a cominciare dal Città di Fiano che ha superato il turno di Coppa e si trova a punteggio pieno in campionato, così come l’Atletico Cimina del resto. Sono formazioni organizzate con rose importanti. Noi dal canto nostro stiamo lavorando per raggiungere uno stato di forma ottimale. Dobbiamo procedere uno step alla volta. Sono contento anche di chi ha giocato poco ma si è fatto trovare pronto e da chi è partito dall’inizio. In questo campionato così difficile c’è bisogno di tutti quanti». Il fischio d’inizio è alle 18.

@RIPRODUZIONE RISERVATA