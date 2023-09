FIUMICINO - Al via la tipica festa di Testa di Lepre, piccolo borgo a nord di Fiumicino, dove da giovedì 7 al 10 settembre ci sarà in scena la IV edizione del “palio dei fontanili”. Giochi, balli di gruppo, musica dal vivo e spettacoli per quattro serate all’insegna del divertimento, il tutto sarà accompagnato dagli stand gastronomici per degustare e scoprire gli antichi sapori dei prodotti locali. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Testa di Lepre, sarà un’occasione da non perdere per chi vuole staccare dalla città e godersi il contatto con la natura nella quale il borgo è immerso. Il programma completo: giovedì 7 settembre tanto liscio, balli di gruppo e di coppia; ore 16.00: inizio giochi palio; ore 18.00: mostra fotografica; ore 20.00: apertura stand gastronomici; ore 21.00: gara di ballo per coppie e gruppi con Abram’s band; ore 23.00: musica con DJ.

Venerdì 8 settembre: calcio balilla umano e spettacoli di musica; ore 18.00: calcio balilla umano; ore 20.00: apertura stand gastronomici; ore 21.00: spettacolo musicale e balli con i fratelli Hernandez ;ore 23.00 musica con DJ.

Sabato 9 settembre: spettacolo dance brasiliano; ore 18.00: sfilata delle contrade in costume; ore 18.30: balli medievali in costume “i Virelai” e di seguito rievocazione storica della battaglia dell’846 ore 20.00: apertura stand gastronomici; ore 21.00: omaggi istituzionali e premiazioni, ore 21.15: spettacolo dance gruppo brasiliano; ore 23.00: musica con DJ set. Domenica 10 settembre : in scena il comico e cantautore abruzzese ‘Nduccio; ore 10.00: gara podistica; ore 18.00: corteo in costume con sbandieratori; ore 18.30: gara dei rotoloni; ore 20.00: apertura stand gastronomici; ore 21.30: ‘Nduccio ed i Medley in Italy, ore 23.15: fuochi pirotecnici

Per finire, i lPalio dei Fontanili : cornetti a mezzanotte.