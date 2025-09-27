Eccoci, il derby ha le ore contate. La sfida più sentita dai tifosi etruschi, contro i cugini ladispolani, si consumerà in uno stadio Enrico Galli pronto ad accogliere almeno 300 tifosi. Una gara, dunque, che sfugge a ogni pronostico, anche in virtù del fatto che siamo solo alla seconda di campionato. Entrambe sono partite con una sconfitta, anche se quella del Cerveteri, immeritata, è arrivata contro una grande formazione come il Tolfa.

QUI CERVETERI

La gara contro il Ladispoli, squadra molto organizzata, non sarà facile per i padroni di casa. I tirrenici hanno un ottimo organico, puntano ad arrivare tra le prime. Di contro, i Cervi sono una squadra giovane, solidi e pieni di entusiasmo.

«Una partita decisamente difficile, il cui risultato non ha rilevanza sulla classifica, ma sul morale di giocatori e tifosi, che ci tengono tantissimo a vincere - ha raccontato mister Ferretti - Noi siamo una squadra che deve impegnarsi domenica in domenica, dell'inizio di stagione sono soddisfatto, adesso dobbiamo cominciare a rodarci e assemblarci . Faremo di tutto per fare un buon risultato, deve esserci la massima attenzione nell'affrontare una squadra che si compone di ragazzi forti».

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo per i cervi, saranno assenti Spaccarotella, fermato per una squalifica dello scorso anno: per il resto c'è l'imbarazzo della scelta, cosa che sicuramente rende felice mister Ferretti. Sugli spalti, come ampiamente prevedibile, previsto il pubblico delle grandi occasioni.

QUI LADISPOLI

Vincere per smuovere la classifica e fare lo sgambetto ai rivali storici. Quella del Ladispoli sul campo del Cerveteri è una partita che vale doppio, così come lo è del resto per i verdeazzurri. L’ultima sfida tra le due a maggio del 2023 in Eccellenza. Una partita importantissima, era lo spareggio salvezza e un gol dell’americano Angel Perez spedì all’inferno gli etruschi. Sia l’Academy che il Cerveteri hanno steccato all’esordio nel campionato di Promozione. I rossoblù si sono fatti superare in casa all’Angelo Sale dal Grifone e anche per stessa ammissione del ds, Simone Di Iorio, avrebbero meritato almeno il pari, soprattutto per le occasioni create nella ripresa.

«Una partita importante, lo sappiamo e non è come le altre – ha detto in questi giorni il direttore sportivo -, è importante anche per la città e la società. Personalmente, come per parecchi elementi del gruppo, vivremo questo derby per la prima volta. Veniamo da una sconfitta col Grifone che ci ha lasciato un po’ cosi, perché meritavamo almeno il pareggio per le occasioni avute, specialmente nel secondo tempo. Ormai dobbiamo mettere da parte il ko e guarda avanti. Da quello che leggo ci sarà tanto pubblico a Cerveteri e sono contento, confido sia una partita bella e spero che i ragazzi facciano il loro dovere».

Ha parlato anche il capitano, Leonardo Cruciani. «Peccato per domenica – commenta il difensore centrale – avremmo voluto iniziare meglio. Forse abbiamo regalato il primo tempo ma nella ripresa sono uscite le nostre qualità. Siamo fiduciosi per il derby, è una gara importante e sappiamo quanto sia sentita sul litorale. Ci teniamo a fare bene e tutti i ragazzi sono sulla stessa lunghezza d’onda. Punteremo a fare una bella figura e a portare a casa la partita anche se non sarà facile contro una squadra che ha un grande allenatore che ho anche avuto qualche tempo fa. Sarà un piacere rincontrarlo».

Mister Mastrecchia dovrà necessariamente cambiare interpreti per l’espulsione di Tamburrini al termine dei 90 minuti col Grifone. Non si sa ancora chi giocherà vicino a Cruciani e Barilaro. In mezzo al campo si ripropongono dei ballottaggi con D’Angeli e Stanzione certi del posto. Barros rischia a beneficio di Romagnoli. Sulle corsie esterne pure tanti punti interrogativi così come in attacco: chi con Modesti tra Fortuna, La Rosa e Rodio?

