Dopo aver terminato la predisposizione degli accordi con le nuove normative previste dalla Lnd, il Tolfa può finalmente presentare staff tecnico e rosa giocatori per la stagione 2025/26. Ad annunciarlo è direttamente la società biancorossa sui propri profili social. Nuovo mister, come già detto, sarà mister Michele Micheli, che sarà coadiuvato da Mario Bentivoglio (tecnico vincitore del campionato 2014/15) e Gianluca Gentili. Franco Smacchia e Amedeo Belloni preparatori dei portieri, Nicoletta Vittori fisioterapista. Per varie circostanze non faranno più parte del Tolfa Calcio diversi ragazzi, alcuni provenienti dalla capitale, che avevano manifestato difficoltà a raggiungere lo Scoponi più volte, come ad esempio Santi, Marziantonio, Pangi, Imperiale, Geovani, Fagioli, Martinelli, Suma, Boriello.

La società li ringrazia per il rilevante contributo che hanno dato in questi ultimi anni ai colori biancorossi. Riconfermatissimi il portiere Gianmarco De Clementi, nel reparto arretrato capitan Roccisano, il centrale Salvato, l’esterno destro Galletti e l’esterno sinistro Ficorella. A centrocampo Bevilacqua, Quinti, Pasquini, Nuti, De Simone. Sulla linea di attacco, che presenterà le novità più eclatanti, riconfermati Miguel Vittorini e Ianari. La squadra é composta da tanti ragazzi del comprensorio, e si presenta rinnovata e ringiovanita, sia in previsione del ritorno dell’obbligo dell’utilizzo degli under classe 2006-2007, sia allo scopo dí perseguire un progetto di crescita e valorizzazione dei talenti locali.

I nuovi under del Tolfa saranno Mattia Di Martino, Lorenzo Monteneri, Leonardo Malservigi e Leonardo Converso. Negli ultimi giorni si sono aggiunti alla batteria Samuele Selvaggio (classe 2007), esterno destro di difesa, proveniente dal Cerveteri, e Flavio Di Cicco (classe 2007) centrocampista, proveniente dal Ladispoli. A questi “under” verranno aggiunti alcuni ragazzi classe 2007-2008 del vivaio. Per i giocatori più esperti le new entry sono Dario Mancini, Alessio Lorenzoni, Iacopo Gaudenzi, Cristian Vittorini, Andrea Moretti, Manuel Vittorini.

«Una rosa abbastanza giovane – dichiarano dal Felice Scoponi – che come tradizione del Tolfa calcio dovrà essere supportata da una impeccabile organizzazione, e che, come consuetudine, metta al vertice del progetto la società. Una squadra costruita con impegno e passione, che nelle intenzioni della Dirigenza dovrà rappresentare al meglio tutta la comunità dei Monti della Tolfa. Ormai, siamo giunti al 25esimo anno consecutivo di partecipazione nei più importanti campionati regionali, motivo di orgoglio che pochissime società del Lazio possono vantare, e, seppur vero che gli organi di informazione dedicati al calcio dilettantistico si siano spinti a inserirci fra i favoriti, cercheremo di essere all’altezza della situazione, con il principale obiettivo di far divertire tifosi ed appassionati nel massimo rispetto delle regole e degli avversari.

Cogliamo l’occasione per ringraziare le aziende sponsor, che approvando la nostra visione di sport, nel tempo ci hanno permesso di raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissati, nonché importanti risultati agonistici, onorando la città di Tolfa in tutto il Lazio».

