Appuntamento casalingo oggi per il Tolfa. In questa 23esima giornata di andata del campionato regionale di Promozione laziale girone A il Tolfa di mister Roberto Macaluso attende allo Scoponi gli ospiti dell’Atletico Capranica; fischio d'inizio alle ore 15. I biancorossi scenderanno in campo con tanta voglia di vincere e di far felici i tanti tifosi che ogni volta affollano la tribuna dello “Scoponi”. Per i padroni di casa, dopo l'immeritata sconfitta subita domenica scorsa, oggi c'è anche tanta voglia di riscatto e di proseguire sulla lunga scia di risultati utili.

IL TECNICO MACALUSO: «ALL’ANDATA ABBIAMO AVUTO DIFFICOLTÀ». «Affrontiamo il Capranica che viene da una vittoria in casa riportata domenica scorsa - spiega il tecnico Roberto Macaluso - sono in una zona di metà classifica e ancora devono fare punti per cercare la salvezza, quindi verranno su un po’ come fanno tutte le squadre per cercare di portare via almeno un punto. Il Capranica è una squadra organizzata: all'andata mi ricordo ci mise in difficoltà. Noi dal canto nostro abbiamo recuperato qualche infortunato tranne i lungodegenti di lunga data Nuti, Quinti, Lorenzoni e Galletti. Cercheremo di farci trovare pronti per rimanere agganciati nelle posizioni di classifica più importanti».

IL DIFENSORE MARCO ROCCISANO: «SQUADRA BEN ORGANIZZATA». «Incontreremo una squadra ben organizzata, possiede la seconda miglior difesa insieme a noi - sottolinea Marco Roccisano - il Capranica vuole tenersi lontana dalla zona playout e ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Noi del Tolfa veniamo da una sconfitta subita domenica scorsa e proveremo a riscattarci per cercare di rimanere nella zona alta della classifica. La stagione del Tolfa fino ad ora è andata bene, c’è stato qualche problema all’inizio dell’anno, ma la dirigenza, lo staff e noi giocatori siamo riusciti a rimetterci in carreggiata. Non bisogna allentare la tensione, perché la sorpresa sta dietro l’angolo. Mancano ancora quindici gare e questo mese per noi potrebbe essere fondamentale: incontreremo Capranica, Cerveteri, Atletico Salaria Vescovio e Ostiantica, ma ora pensiamo soltanto al Capranica che ci darà sicuramente del filo da torcere. I punti di forza del nostro team? Senza alcun dubbio l’ambiente del Tolfa: qui si trasmette serenità anche quando le cose non vanno. Lo staff tecnico è importante e molto preparato e cerca di farci crescere su ogni situazione. Poi, ovviamente, ogni singolo giocatore, perché ognuno di noi dimostra attaccamento e amore per questa maglia. Nei momenti in cui c’è qualche assenza pesante, dimostriamo di essere un grande gruppo e tutti insieme andiamo a sopperire le mancanze».

©RIPRODUZIONE RISERVATA