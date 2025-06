Finita l’esperienza con Roberto Macaluso, il Tolfa guarda già avanti. Infatti la società del presidente Alessio Vannicola avrebbe chiaro l’obiettivo per la panchina biancorossa. Infatti a prendere la guida della squadra potrebbe essere Michele Micheli, già allenatore di Ladispoli, Canale Monterano e, in tempi più recenti, del Pescia, che ha diretto fino allo scorso gennaio. Quindi un tecnico che conosce bene la categoria e in questi mesi ha continuato a seguire le squadre del comprensorio, andando spesso a vedere le partite. Domani potrebbe essere il giorno dell’ufficializzazione dell’accordo, se tutto dovesse andare per il verso giusto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA