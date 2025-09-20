Si alza oggi il sipario sul campionato di Promozione e il gurone A prevede subito un derby molto sentito fra i padroni di casa del Tolfa e gli ospiti del Città di Cerveteri di mister Ferretti (che peraltro è stato tecnico del Tolfa). Alle 15.30 ci sarà il fischio d'inizio. Dirigerà la gara Matteo Martino (Roma 1) coadiuvato da Riccardo Poggetti (Roma 1) e Alessandro Nistri (Ciampino). Durante la preparazione atletica le due formazioni si sono incontrate per disputare il Memorial Ciancarini e ad avere la meglio è stato il Tolfa di mister Michele Micheli.

QUI TOLFA

Per i collinari del Tolfa il ds Smacchia e il tecnico Micheli caricano l’ambiente. In questo periodo di preparazione la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i ragazzi si sono stretti per superare il rodaggio nel migliore dei modi. Il Tolfa è pronto a tuffarsi nella nuova stagione e lo farà subito con una sfida dal sapore speciale: la partita contro il Cerveteri.

«Quella contro il Cerveteri sarà una partita importantissima e molto difficile – ha spiegato Smacchia – simile per intensità a un derby. Sappiamo bene quanto siano sentiti questi incontri e quanto vengano preparati. Dal punto di vista della nostra squadra sono molto contento e fiducioso: stiamo recuperando alcuni pezzi importanti. Moretti sta tornando disponibile, anche se non è ancora chiaro se partirà dall’inizio o entrerà a partita in corso. Lo stesso vale per Dario Mancini, un altro recupero significativo. Al momento rimangono fuori capitan Roccisano e Cristian Vittorini, che stanno ancora completando il recupero, Cristian, molto probabilmente da martedì sarà a piena disposizione de gruppo.

Purtroppo abbiamo avuto un infortunio per Samuele Selvaggio, il nostro 2007, durante la gara di ritorno di Coppa con l’Urbetevere. Ieri abbiamo però tesserato Manuel Benedetti, anch’egli 2007, con caratteristiche simili a quelle di Selvaggio, e sarà quindi convocabile. La scelta di schierarlo o meno spetta naturalmente al mister. Quella contro Cerveteri sarà una partita speciale: a livello di società, di ambiente e di tifosi, ci entusiasma e non vediamo l’ora di giocarla. Chiaramente sarà molto difficile, anche perché le aspettative sono alte.

Abbiamo costruito una squadra per migliorare il quinto posto dello scorso anno, quindi c’è grande curiosità attorno alla rosa e alla gestione del gruppo. Sappiamo che ogni partita quest’anno sarà come una finale: tutti vorranno fare risultato contro di noi, e daranno il massimo. Tuttavia, sono tranquillo e sereno perché vedo la squadra crescere allenamento dopo allenamento. I ragazzi sono molto dediti, seguono con attenzione le istruzioni del mister e si impegnano con sacrificio. È normale che, essendo solo la prima giornata di campionato, la condizione fisica e atletica non sia ancora al top, ma resto molto fiducioso. Alla fine, sarà sempre il campo a dare il verdetto ufficiale sul nostro rendimento, e noi ce la metteremo tutta.

Contro il Cerveteri sarà una gara speciale, che entusiasma tutto l’ambiente. Abbiamo costruito una squadra per migliorare il quinto posto dello scorso anno: ogni partita sarà come una finale, ma sono fiducioso perché vedo la squadra crescere giorno dopo giorno».

In questa prima di campionato vivrà un’emozione particolare anche il nuovo tecnico, Michele Micheli, che debutterà ufficialmente sulla panchina biancorossa davanti al pubblico di casa. «È tutto nuovo, per me e per la squadra – ha sottolineato - abbiamo cambiato tanto, ma lavoriamo insieme da un mese con grande sinergia: voglio ringraziare pubblicamente il mio staff, perché ognuno sta dando un contributo fondamentale. Ora arriva il primo vero impegno stagionale: la Coppa è stata importante, ma il campionato ha sempre un sapore diverso».

Il tecnico non nasconde le ambizioni, pur restando con i piedi per terra: «Sappiamo che ci sono almeno cinque o sei rose di altissimo livello, forse anche superiori alla nostra, ma conosciamo bene i nostri obiettivi. L’importante sarà non avere rimpianti: alzare il livello di concentrazione ed energia, lottare fino all’ultimo. Per me sarà un’emozione forte debuttare davanti ai nuovi tifosi: ho tanta voglia di dare soddisfazioni alla società e all’ambiente».

Sulle assenze Micheli conferma: «Non ci saranno Roccisano, Mancini e Vittorini, mentre Moretti è in recupero e valuteremo se portarlo in panchina. Altri ragazzi stanno migliorando la condizione dopo gli infortuni, ma vedo la squadra in crescita. Non vogliamo regalare nulla: cercheremo di essere determinati, lottare e giocare sfruttando al massimo le nostre armi». Il Tolfa è pronto: l’attesa è finita, ora sarà il campo a dare il primo verdetto.

