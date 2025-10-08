Viareggio, nel rinnovato storico Stadio dei Pini ha ospitato i tricolori U16, competizione per regioni dove la Tirreno Atletica ha schierato quattro atleti grazie al titolo di campioni regionali, ha ospitato due giorni intensi dove l'emozione febbricitante l'ha fatta da padrona indiscussa. Domenica mattina una gara dei 1000m aggressiva, veloce e concitata vede Lorenzo Aradis salire sul podio a otto del tricolore in 5^ posizione, crono in 2'37”15.

Pomeriggio di sabato sotto la pioggia si corre il 2000m con Andrea Mari, gara molto nervosa, caratterizzata da bruschi cambi di ritmo e rallentamenti che va a tagliare il traguardo in 6'02”35 a pochi decimi dal personale, stessa distanza per Sofia Biondi, unica al primo anno di categoria della spedizione civitavecchiese, partenza determinata poi costante al suo ritmo incurante dell'essere rimasta sola, continua fino al traguardo abbassando il Pb di ben 11” chiudendo in 6'57”66; Gaia Ferrilli al giavellotto al terzo miglior lancio fissa il segno a 30,09m.

I punteggi dei ragazzi concorrono al punteggio di squadra del Lazio, un punteggio globale importante che vede la squadra maschile al 1^ posto e la femminile in 4^ posizione così che la combinata del campionato a squadre per regioni vede il Lazio issare il Trofeo del 3^ posto. Un lungo viaggio ha portato i ragazzi al tricolore, partendo dal “Moretti-Della Marta” con gli allenamenti giornalieri, con le trasferte per le gare alla ricerca del minimo di partecipazione e del passaggio plus nella vittoria della maglia regionale con i loro allenatori Claudio Ubaldi e Mauro Leoni.

Le parole di Leonardo Fabbri, bronzo mondiale al peso, dopo aver acceso il tripode dei giochi sono il riassunto di ciò che ci si aspetta dai giovani atleti «Godetevela, date il massimo e cercate di uscire dallo stadio a testa alta». La Tirreno ringrazia le famiglie per il supporto costante e la fiducia verso la Società. Un grande lavoro in costante crescita anche logistica e dirigenziale, «è un successo collettivo - come evidenzia in premiazione il fiduciario tecnico regionale Emilio De Bonis - che parte dal Presidente Fabio Martelli e dal consiglio, dai tecnici di struttura, dalle società alle famiglie» e la Tirreno si sente parte integrante di questo processo di crescita.

