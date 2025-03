Fregene Maccarese da impazzire. Il successo di clamorosa importanza ottenuto contro la capolista Pro Calcio Tor Sapienza, conquistato per ben 3 reti a 0 e in occasione del recente turno infrasettimanale, ha permesso proprio ai biancorossi di portarsi a -1 dagli avversari appena sconfitti. Una classifica, quella del girone C di Promozione sempre più folta, soprattutto nelle parti alte. Nella giornata di domani andrà in scena un altro turno di campionato e precisamente il 27esimo. Gli uomini allenati da mister Natalini, attualmente in seconda posizione con 54 punti all’attivo, alle ore 15 saranno protagonisti sul campo del Velletri. Una trasferta che a primo impatto in quel dello stadio Giovanni Scavo, vedendo il momento di forma che sta attraversando il Fregene, può sembrare abbastanza agevole ma così non è. I padroni di casa, in piena zona playout, faranno di tutto per fare risultato con l'obiettivo di staccare le zone più calde della competizione.

