Tempo di test amichevoli per il Crc, ad un mese esatto dall’inizio del campionato di serie A in programma il 19 ottobre contro i Cavalieri Prato. I biancorossi, dopo la sfida in famiglia della settimana scorsa, domani saranno in campo alle 18 ad Avezzano in una gara amichevole molto importante soprattutto per capire il livello di affiatamento tra i tanti nuovi acquisti, che verranno svelati ufficialmente nei prossimi giorni, e chi invece è rimasto dalla passata stagione.

«Andiamo ad Avezzano – afferma l’head coach del Crc Umberto De Nisi - per testare il livello fisico ma soprattutto tecnico della squadra. Stiamo lavorando intensamente dal 20 agosto con buona parte del roster dello scorso anno e con i nuovi innesti. Quella di domani sarà una buona base di partenza per arrivare poi tra quattro settimane all’esordio in campionato».

Amichevole di livello visto che l’Avezzano milita in serie A1 e rappresenta un test importante e voluto dai civitavecchiesi per capire se il salto di qualità rispetto alla passata stagione può essere fatto.

