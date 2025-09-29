Lo scorso fine settimana verrà dimenticato difficilmente dal movimento ciclistico locale. Grande gioia per il civitavecchiese Andrea Tarallo, che, dopo una serie di peripezie e di sfortune, è tornato al successo dopo tre anni. Cornice ideale per celebrare questo ritorno al successo, è stata la 63ª Coppa Città di Bozzolo per la categoria Juniores, manifestazione che si è tenuta nella provincia di Mantova.

L’atleta del Team Vangi Il Pirata ha corso in questo evento con intelligenza, prima restando nel drappello di testa e successivamente trovando le energie per piazzare uno sprint poderoso che gli ha consegnato una vittoria di grande prestigio e che, come detto, gli consente di tornare ad alzare le braccia al cielo, che sicuramente gli daranno grande impeto e grande voglia di tornare a raggiungere traguardi di questo tipo. Un risultato grandioso per il ciclismo civitavecchiese, con Tarallo che conferma il suo talento e la determinazione con cui, dopo un lungo digiuno, è tornato a esultare sulla striscia bianca che ha concluso il percorso.

@RIPRODUZIONE RISERVATA