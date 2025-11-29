Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Taekwondo Civitavecchia, protagonista assoluto al Torneo Interregionale Abruzzo, svoltosi al Palazzetto dello Sport di Celano. La società ha schierato 10 atleti, portando a casa un bottino straordinario di 9 medaglie, in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 50 società provenienti da tutta Italia.

Un risultato che conferma l’eccellente stato di forma del team civitavecchiese, sempre più protagonista nei palcoscenici regionali e interregionali.

A brillare sul tatami sono stati, in particolare, Eva Pacifico e Samuele Montaruli, entrambi autori di una prova impeccabile che è valsa loro la medaglia d’oro. Performance solide, convincenti e tecnicamente pulite, che hanno entusiasmato il pubblico e gli addetti ai lavori.

Ottime prestazioni anche per Helena Capodieci, Manuel Bussettini, Sabrina Grossano, Andrea Ferraro e Leonardo Leone, tutti capaci di conquistare la medaglia d’argento dopo incontri combattuti e di alto livello.

A completare il medagliere sono arrivate le medaglie di bronzo di Thanprayot Ludovica e Valerio Cecoli, protagonisti di prove determinate e di grande carattere.

Da sottolineare anche l’ottima prova di Anna Lisi, che ha combattuto con grinta e determinazione, fermandosi purtroppo a un passo dal podio. Una prestazione che lascia comunque ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico, che sottolinea come i risultati ottenuti siano frutto dell’impegno costante degli atleti, del lavoro in palestra e della compattezza del gruppo.

Il Taekwondo Civitavecchia continua così a crescere e a distinguersi nel panorama marziale nazionale, portando in alto i colori della città e confermando ancora una volta l’eccellente qualità del proprio vivaio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA