Anche quest'anno per la Taekwondo Civitavecchia non poteva mancare l'appuntamento a Sport in Piazza, dove i piccoli atleti si sono esibiti con acrobazie e tecniche di combattimento affascinando ancora una volta il pubblico presente. C’è stata inoltre una grande partecipazione da parte dei bambini che nonostante il sole cocente si divertivano a provare i percorsi propedeutici di allenamento sotto l’occhio vigile dei tecnici federali Jessica Giannone, ex atleta della Nazionale, e Giovanni Domenico Puddu.

