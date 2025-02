Sono migliorate le condizioni di Peppe Tabarini, il bomber del Santa Marinella, che domenica è rimasto vittima di un grave infortunio.

Nel corso del fine partita, il giocatore si è trovato coinvolto in una mischia con quattro o cinque giocatori nella metà campo dell’Ostiantica, e dopo essere stato toccato duramente è caduto a terra malamente, subendo la torsione del ginocchio che era rimasto coinvolto lo scorso anno in un incidente simile.

Nella stessa giornata, Tabarini era stato trasportato all’ospedale di Civitavecchia da un’ambulanza del 118 e dopo un controllo diagnostico era stato dimesso in serata, in attesa che il ginocchio si sgonfiasse per procedere ad una risonanza magnetica per vedere l’entità del danno. È stato comunque esclusa una frattura ossea ma successivamente dovrà sottoporsi alla risonanza magnetica, la quale dovrà escludere lesioni legamentose. Come dicevamo il ginocchio è parzialmente gonfio, quindi bisognerà attendere qualche giorno al fine di ottenere immagini più nitide dell’esame. Subito dopo l’incidente, nel gruppo whattsapp dei tifosi del Santa Marinella, è stato inondato di messaggi di conforto dei suoi supporter che sono tantissimi che attendono con impazienza i risultati degli esami diagnostici. Appena tornato a casa, il giocatore ha inviato un messaggio ai suoi tifosi.

«Che io abbia finito la stagione attuale mi sembra scontato - dice Tabarini - non avrei mai pensato di concluderla in un modo così orrendo per me. Non poter correre, non poter stare con la mia squadra allenandomi con loro ogni giorno, gioire o soffrire, con loro ogni domenica, per me sarà un pensiero fisso che mi logorerà dentro fino a quando non mi rimetterò piede su quel rettangolo verde. Una cosa è certa, tornerò più forte e più veloce di prima. Anche questa è una sfida che supererò a modo mio, superando i miei limiti. Ringrazio di cuore tutti i tifosi, tutti coloro che mi sono stati vicini in ospedale e tutte le persone che mi stanno chiamando e mandando messaggi. Siete veramente tantissimi. Scusate se non riesco a rispondere a tutti, ma il morale è sotto le scarpe e le lacrime sono tante, ma sentire la vostra vicinanza mi fa bene al cuore».

