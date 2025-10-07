Viterbo premia Lorenzo Perone, 13 anni e vice campione italiano di surf skate. Lo scorso 2 ottobre l’amministrazione comunale ha voluto premiare con un attestato di merito sportivo il giovane talento viterbese che, alla sua prima partecipazione a un campionato nazionale, ha conquistato il podio: secondo classificato al Campionato italiano assoluto di surf skate, tenutosi lo scorso luglio al Parco Treggia, a Capalbio, nella sede della Tortuga Surf School. «Un risultato straordinario, che testimonia non solo la passione e l’impegno di Lorenzo, ma anche la forza e la determinazione dei nostri ragazzi – ha affermato la sindaca Chiara Frontini durante la consegna dell’attestato - Alla sua età raggiungere un traguardo simile è un segnale di grande talento e dedizione. È anche uno stimolo per noi a riflettere sul ruolo che le istituzioni devono avere nell’offrire spazi e opportunità ai giovani, affinché possano crescere coltivando le loro passioni». Presente alla premiazione anche il consigliere comunale Federico Tonnicchi, che alle parole della sindaca ha aggiunto: «La storia di Lorenzo ci motiva ulteriormente: Viterbo non disponeva di luoghi adeguati per la pratica dello skate e del surf skate, ma grazie al lavoro di questa amministrazione e dell’assessore allo sport Emanuele Aronne questo vuoto sarà colmato a breve. È infatti in fase di completamento la progettazione esecutiva, per poi andare in gara, per la realizzazione di uno skate park. Tra un anno potremmo ritrovarci con una struttura all’avanguardia che ci invidieranno in tutta Italia».