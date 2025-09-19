Fiumicino si prepara a vivere una particolare giornata di pallacanestro. Dopo il successo della prima edizione, torna il “Trofeo Fiumicino-La Casa del Basket”, torneo interregionale giunto al suo secondo anno. L’appuntamento è fissato per sabato al PalaSupernova, cuore pulsante della società rossonera. Organizzato dalla società Supernova Fiumicino, la competizione si presenta nella formula del triangolare, con la partecipazione di due formazioni di spessore: Sant’Anna Morena e Bk Casapulla, pronte a dare spettacolo e testare il proprio livello a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione agonistica. Il programma del pomeriggio si aprirà alle 15.30, con il match inaugurale che vedrà i padroni di casa della Supernova sfidare Sant’Anna Morena. A seguire, alle 17.30, saranno proprio quest'ultimi a tornare sul parquet per affrontare Bk Casapulla, squadra campana ambiziosa e ben organizzata. Chiusura di serata alle 19.30 con la sfida tra Supernova Fiumicino e Casapulla, in un confronto che si preannuncia acceso e combattuto. L’obiettivo della manifestazione è duplice, offrire una giornata di sport e passione alla città e creare un momento di confronto tra realtà cestistiche di diverse regioni, in un clima di sano agonismo e rispetto reciproco. L’invito è quindi chiaro: il grande basket vi aspetta. L’ingresso è libero e l’atmosfera promette scintille.

©RIPRODUZIONE RISERVATA