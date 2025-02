Un altro weekend di basket è ormai alle spalle. In questo 18esimo turno appena disputato, in Serie C e nel Girone L, la Supernova Fiumicino trova la sua seconda vittoria consecutiva.

I ragazzi di coach Sardo, dopo aver dimenticato in fretta e furia l'amara partita con il New Basket Time Latina, sono riusciti in due fine settimana a battere prima la Virtus Valmontone e poi il San Nilo Grottaferrata.

Gli ospiti, di scena nella giornata di sabato presso il Pala Supernova, sono usciti sconfitti con il risultato di 86-83 (31-26, 52-54, 70-70) in favore dei padroni di casa.

Un match combattuto su ogni pallone, emozionante dal primo all'ultimo minuto disponibile e l'esito finale n'è la dimostrazione di ciò.

Ad avere la meglio però è la Supernova, a discapito della seconda forza del campionato di Conference Centro. Dal nuovo acquisto Okereke a Fasolino, sino a Manzo e a capitan Tebaldi, tutte ottime prestazioni che hanno permesso alla propria squadra di ottenere due punti preziosi.

I rossoneri, attraverso questo successo si portano a quota 18 e al nono posto in classifica.

Di fatto, uscendo, almeno ad oggi, dalle parti più basse, grazie ai seguenti punti ottenuti dai rispettivi giocatori: Zappalà 4, Tebaldi 19, Manzo 18, Manzotti 14, Fasolino 16, Vani 2, Okereke 13.

IL TABELLINO. Parziali: 31-26 / 21-28 / 18-16 / 16-13.

Supernova Fiumicino: Zappalà 4, Peroni, Tebaldi 19, Okereke 13, Tripodi, Manzo 18, Manzotti 14, Fasolino 16, Tiraferri n.e., Vani 2; Allenatore: Sardo.

San Nilo Grottaferrata: Chiminello 14, Permon 25, Villamaina n.e., Reali 7, Sabatini n.e., Spinosa 10, Corvo 9, Perifano n.e., Napolitano n.e., Converso 14, Proietti 4. Allenatore: Busti.

