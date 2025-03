Che serata, una di quelle da Supernova Fiumicino. Fate pure nove vittorie consecutive per la DR2 del presidente Porfidia, l’ultima in ordine di tempo è arrivata in rimonta mercoledì sera sul complicato campo di Vigna Pia. E infatti la partita è stata decisamente complicata, ma nonostante ciò i rossoneri, seppur hanno dovuto rifare i conti con le difficoltà che certe volte nascono in trasferta, hanno comunque confermato di aver alzato il livello di maturità. Hanno dimostrato compattezza nei momenti difficili (brutte percentuali ai liberi e -5 al 20’), carattere nei momenti di equilibrio (tanti falli a carico) e lucidità nei momenti decisivi (questa volta sì perfetti ai liberi). Finisce 59-61 e primo posto confermato al fianco di Pegaso. Giusto, ora, godersi per qualche ora l’ennesimo successo del 2025, ma sarà fondamentale archiviare tutto e concentrarsi sul big match di sabato, quando al Pala Supernova alle ore 20 sarà tempo di sfida proprio contro il Pegaso, formazione prima in classifica.

IL TABELLINO. Vigna Pia-Supernova Fiumicino: 59-61 (17-16, 15-10, 45-45).

Vigna Pia: Caloro 9, Giuliano 25, Bietti, Tenenbaum ne, Tumminello ne, Tessari 4, Risso 5, Tombini 6, Orecchioni ne, Pieri 2, Gandini 5, Olivi 3. Coach: Pietrelli.

Supernova Fiumicino: Bargiacchi 4, Bartoccetti ne, Colaiori, Confalone, Di Natale 9, Di Pietro 3, Macina ne, Maduka 9, Profumo 7, Rinaldi 3, Ukmar 26. Coach: Cipriani.

