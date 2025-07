Ennesima prova positiva dei ragazzi del Viterbo baseball club, che dimostrano un miglioramento costante in questo finale di stagione, questa volta a discapito della compagine del Montefiascone. Quest’anno il Vbc si è dimostrato nettamente superiore rispetto ai cugini falisci, vincendo tre derby su tre. Partita bella ed emozionante dominata per i primi sei innings dal lanciatore viterbese Claudio Magnoni che lasciava a zero le mazze avversarie, intanto il Viterbo segnava due punti al quinto inning, grazie a Leonardo Ceppari che con un doppio sbloccava il risultato sul 2 a 0. Menzione particolare al ricevitore viterbese che finiva la partita con 4 valide su 5 turni e ben 5 punti battuti a casa. Al settimo inning il Viterbo segna un ulteriore punto ma è il Montefiascone che, con uno scatto d’orgoglio porta a segno 5 punti portandosi momentaneamente in vantaggio. Il Viterbo non molla e segna 2 punti all’ottavo inning, pareggiando, ma nuovamente sempre all’ottavo inning il Montefiascone segna un punto che permette loro di portarsi nuovamente in vantaggio sul 6 a 5.Ma è all’ultimo inning che si vede la grinta dei ragazzi viterbesi che segnano ben 4 punti ipotecando una vittoria molto importante non tanto per la classifica quanto per il morale. Queste le parole del manager Bertollini: «Fin dall’inizio del campionato la mia convinzione è stata sempre quella di avere a disposizione una squadra che può e potrà fare grandi cose. Lo scopo della società è quello di creare un gruppo solido per il futuro, il lavoro è lungo, ma sono molto fiducioso: i giovani stanno crescendo a vista d’occhio, migliorando di giorno in giorno e i veterani, come speravo, sono diventati una guida per i ragazzi con meno esperienza e una certezza sul campo. La prossima domenica affronteremo il Cali Roma, prima in classifica con zero partite perse».

