Importanti novità di mercato nelle ultime ore per alcune compagini della Tuscia. In primis per la Nuova Pescia Romana e per l’Atletico Capranica che nel girone di ritorno andranno alla ricerca dei punti salvezza. Nuovo rinforzo per il reparto offensivo della Nuova Pescia Romana! La società è lieta di annunciare l'arrivo di Abdul Basit Issah, esterno offensivo di nazionalità ghanese pronto a mettersi a disposizione di Mister Codoni per il girone di ritorno. Questo il comunicato del club: Classe 2002.Ruolo: Ala destra, giocatore rapido e dotato di grande estro. Nella passata stagione ha dimostrato tutto il suo fiuto per il gol, mettendo a segno ben 12 reti. Arriva dal San Vito, compagine militante nel campionato di Eccellenza siciliana. Un innesto di qualità e freschezza atletica per puntare con decisione all'obiettivo salvezza. Abdul è già pronto per la battaglia di domenica al Maremmino contro l’Olimpus. Novità anche per l’Atletico Capranica che ha comunicato con grande soddisfazione il ritorno in maglia amaranto di Antonio Bucca. “Difensore esterno classe 2004, Antonio rientra alla base dopo aver maturato esperienze importanti con le maglie di JFC Civita e Futbol Montesacro. Un innesto che garantisce freschezza e qualità alla rosa a disposizione dello staff tecnico. Il suo arrivo segna anche una significativa reunion: Bucca ritrova infatti mister Nardecchia, tecnico che lo ha già guidato e valorizzato due stagioni fa durante l'esperienza comune alla FC Viterbo. Questa profonda conoscenza reciproca permetterà al calciatore un inserimento immediato nei meccanismi tattici della squadra in vista delle prossime sfide decisive. Altri due colpi dell’Atletico Capranica sono stati quelli di Emanuele Palermo e Alessandro Pompei, due innesti di spessore per blindare centrocampo e difesa. Il profilo di Palermo, classe 1985. “ Un top player per la categoria che non ha bisogno di presentazioni. Esperienza infinita tra Serie D ed Eccellenza con maglie gloriose come Viterbese, Ladispoli, Astrea e Ostiamare. Leader della mediana, arriva per dare carisma e geometrie al gioco di mister Nardecchia."Questa squadra non merita la classifica attuale, porto la mia esperienza per risalire subito!". Questo invece il comunicato che ha accolto Alessandro Pompei: “Un ritorno al futuro per mister Nardecchia, che ritrova il centrale già allenato alla FC Viterbo. Cresciuto nella Viterbese, lo scorso anno a Tarquinia, oggi porta i suoi centimetri e la sua leadership nella nostra retroguardia. Due rinforzi di categoria superiore che dimostrano la voglia della società di lottare su ogni pallone per l'obiettivo salvezza”.