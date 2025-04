Circa 150 studenti hanno partecipato alla 21° edizione del memorial Sandro Mecozzi, che si è svolto al Moretti-Della Marta. Alla manifestazione, che è inserita nella fase di selezione dei campionati studenteschi in pista organizzata da Miur e Fidal Lazio con il supporto tecnico e logistico della Tirreno Atletica. Studenti molto partecipi, comportamento egregio in campo e nelle fasi di preparazione.

Alcune prestazioni di rilievo Gabriele Tarricone al salto in alto con 1,95m e il salto in lungo di Matteo Bonamano in 6,03m, corse 11"66 nei 100m per Gabriele Cecchetti nei lanci 7,93m al peso per Beatrice Pelliccione.

«Un omaggio floreale alla professoressa Mirella Galletta – spiegano dalla Tirreno - prossima alla pensione, un piccolo pensiero per ricordare che gli insegnanti sono parte partecipativa e formante della vita degli studenti, una donna che è stata atleta prima e proseguito poi la divulgazione dello sport, in questo caso dell'Atletica Leggera non mancando mai agli appuntamenti che organizziamo sia in pista che in campestre. Come Lei sono molti gli insegnanti che motivano i ragazzi alla sport, all'agonismo, talvolta osteggiati dalla burocrazia e dall'ignavia ci dicono, ma che vediamo proseguono il loro cammino.

Uno dei precursori civitavecchiesi dello sport per tutti, dello sport come crescita formativa dell'individuo è stato proprio il Prof Sandro Mecozzi; ogni anno consegniamo una targa ricordo da esporre nelle scuole. Quest'anno accogliamo la richiesta della famiglia del prof, al ventesimo anno della sua scomparsa, e porgiamo la targa all' IIS Guglielmotti, istituto in cui insegnò la Signora Annamaria Peris, consorte di Sandro. Sono simboli che viaggiano e che mantengono attiva la diffusione sportiva, insegnando che lo studio e lo sport formano la persona e le sue relazioni con la società e quindi con il mondo intero».

