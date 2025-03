Un 28esimo turno dai molteplici colpi di scena. Nel corso del recente weekend di calcio dilettantistico, all'interno del girone A di Eccellenza, la W3 Maccarese subisce una clamorosa rimonta da parte della Romulea. I padroni di casa, dopo essere andati sotto addirittura di due reti, con grande determinazione riescono a riprendere le redine della gara nei minuti finali. D'altronde, come accaduto già nel match di andata, anch'esso terminato in parità e con un gol dei giallorossi allo scadere. La sfida di ritorno, incominciata con grande ritmo, sembra spostarsi subito in favore degli ospiti. Infatti, non passa molto e al 10’ i bianconeri si portano in vantaggio, grazie al solito sigillo di Follo. Raddoppio che però non si fa attendere e arriva al 22', per merito di un bel colpo di testa di Guiducci. Al 27' è Travaglini a riaprire l'incontro. Schierato come unica punta, di esterno batte Oliva sul secondo palo, regalando ai suoi compagni speranza nel poter ribaltare l'allora momentaneo passivo. Un finale di primo tempo e una buona fetta di seconda frazione di gioco dove accade poco a livello di concretezza, sino a quando all'88, sempre Travaglini fa impazzire i tifosi presenti mettendo a segno un tap-in vincente valido per il definitivo 2-2. Romulea che in piena corsa salvezza conquista un punto d'oro soprattutto per cercare di distanziarsi il più possibile dalla vicina zona playout. Discorso diverso per la W3, che nonostante questo deludente pareggio esterno rimane comunque in una seconda posizione che ad oggi significherebbe playoff. Il Civitavecchia, attualmente terzo e a -2, corre come non mai e proprio a fronte di ciò gli uomini di mister Colantoni dovranno tornare alla vittoria già dal prossimo appuntamento con l'Ottavia.

