FIUMICINO - Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita individuale e per la coesione sociale, ed è per questo che l’Amministrazione Comunale, per il triennio 2025/27, ha deciso di rinnovare l’istituzionalizzazione delle tradizionali maratone, che da anni caratterizzano il nostro territorio come quella del “Trofeo Sant’Ippolito” , organizzato dalla A.S.D. Athletic Sea Runners ; “Half Marathon” e “Corri Fregene” a cura dell’ A.S.C.D. Isola Sacra e, “Best Woman” organizzata dall’ A.S.D. Atletica Villa Guglielmi.

«In seguito alla crescente esigenza di supportare le associazioni sportive locali, l'Amministrazione ha inoltre incrementato il contributo straordinario per le realtà territoriali che organizzano le maratone, portandolo da 3.750 euro a 5.000 euro per ciascuna annualità del triennio. – conferma l’Assessore allo Sport, Federica Poggio. - Vogliamo sostenere concretamente le realtà sportive locali, in un periodo caratterizzato dall’aumento generale dei costi e, l’incremento del contributo, è una risposta diretta alle difficoltà che le associazioni devono affrontare, ma è anche un forte segno di impegno dell’Amministrazione nei confronti dello sport, volano per la crescita culturale, economica e turistica del nostro territorio».