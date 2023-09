Riprende il tour di Sport in piazza firmato dal Coni Lazio. La prima tappa è stata fissata per sabato a Civita Castellana. Ragazzi e ragazze avranno la possibilità di conoscere, fare esperienza e apprezzare almeno una ventina di discipline sportive a titolo gratuito. La manifestazione firmata dall’assessorato allo sport del comune di Civita Castellana, in collaborazione con il Coni Lazio e Viterbo si svolgerà nell’area degli impianti sportivi” Stradonico Romani” dalle 9 in poi. “ Questo appuntamento – ha detto l’assessore allo sport Giovanna Fortuna- è una vetrina perfetta delle tante realtà del territorio che si occupano di attività sportiva e formazione, ma sarà anche un momento unico per bambini e ragazzi che potranno scegliere in assoluta libertà le discipline con cui confrontarsi per un giorno o magari per tutta la vita. Sarà una bella esperienza per loro, per i dirigenti e anche per le società. Tengo a sottolineare che la realizzazione di un evento con numeri e spazi simili non sarebbe stata possibile senza un lavoro di squadra tra tutti gli assessorati dell’amministrazione, gli uffici comunali e naturalmente le associazioni sportive che hanno aderito a questo iniziativa ”. Le società che hanno aderito sono otto, Kanagawa Karate, Civita Basket, J.F.C. Civita Castellana calcio, , J.V.C. Civita Castellana pallavolo, Ciclismo Civita Castellana, Sinergy Sinergie per lo sport, Amatori Rugby, One Court One Italy basket. A questi sport di aggiungeranno il Baseball e l’Equitazione inviati dalle rispettive federazioni. Il Coni da parte sua con i tecnici federali diretti dal professor Adriano Ruggero farà sperimentare ai giovani il tennis, il badminton e atletica leggera.

“Lo sport parlerà un linguaggio universale- ha sottolineato il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola- e l’opportunità per grandi e piccoli di trascorrere qualche ora dedicata al benessere fisico e alla socializzazione, imparando magari qualcosa di nuovo dal punto di vita sportivo. Uno spazio pubblico si trasformerà in una palestra a cielo aperto con la presenza di diverse discipline, anche quelle meno conosciute ma non per questo meno apprezzate”. Sono previsti da parte del Comune di Civita Castellana e del Coni riconoscimenti a tutte le società che hanno aderito.