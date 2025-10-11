Si terrà a Civitavecchia il 19 ottobre nella splendida cornice del Padel Village, la quarta edizione di “Sport e Prevenzione” dell’associazione In The Clauds, in ricordo di Claudia Sacco, l’evento di beneficenza che ha come obiettivo la raccolta fondi per finanziare visite di prevenzione al tumore al seno per giovani donne.

«Quest’anno abbiamo voluto ampliare al torneo di Padel femminile anche lezioni di Pilates, Yoga e attività per bambini - ha spiegato il presidente dell’associazione Tiziano Leonardi - consolidando il nostro messaggio di prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne e il ricordo della nostra cara amica. Come lo scorso anno durante la mattinata ci sarà un talk dove Marco De Matteis intervisterà vari professionisti del settore, dal nostro amico Massimo Caimi fino alle autorità comunali e le varie associazioni vicine alla nostra causa. Ringrazio i nostri partner della manifestazione che sono Unicoop Etruria, con cui abbiamo anche un progetto più ampio, il negozio Maviva Store e l’enoteca Baiocco».

«Concludo invitando tutti a venire a viversi una giornata di sport e di prevenzione. Da fine ottobre a novembre, attiveremo un “Punto Rosa” presso lo Studio Fisioterapiamedica di Civitavecchia, con numerosi esami clinico-strumentali diagnostici di prevenzione al tumore al seno - continua Deborah Solari dell’Associazione - in collaborazione con il dottore Massimo Caimi, che ringraziamo per aver sposato la nostra causa ed aiutarci a fare prevenzione sul nostro territorio. Sarà Possibile prenotare le visite il 19 ottobre al Padel Village durante il nostro evento».

«Anche quest’anno il Padel Village è lieto di ospitare una mattinata di sport e prevenzione - afferma Gino Tidei del Padel Village - oltre all’affermato torneo di Padel femminile, ci saranno altre attività che ci fa piacere ospitare. La collaborazione con l’associazione In The Clauds per noi è fondamentale per diffondere sempre di più il messaggio della prevenzione del tumore al seno. Il torneo sarà diviso per livelli dal più amatoriale ad un livello più alto ma l’obiettivo della giornata sarà quella di vivere una giornata di sport, prevenzione e ricordare Claudia Sacco, vi aspettiamo!».

Per iscriversi le ragazze interessate potranno scrivere un messaggio privato alla pagina FB e IG dell’associazione In The Clauds o al Padel Village oppure contattare gli organizzatori tramite i numeri 328 123 8865 - 3470093720.

