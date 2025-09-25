Alessandro Spada torna a giocare in serie C e torna a vestire una canottiera rossonera. Ma stavolta il cestista civitavecchiese non lo farà con la Ste.Mar 90, che ha lasciato qualche tempo fa, dopo aver vissuto quasi interamente la propria carriera a Civitavecchia. L’ala ha firmato per la prima squadra di Supernova Fiumicino, con cui giocherà sempre nella categoria interregionale, ma nel girone I, quindi non in quello dove ci sarà la Ste.Mar 90 e, di conseguenza, niente ritorno al PalaRiccucci. Un’avventura nuova per Spada, che in squadra trova tanti giocatori che conosce, ma che in quest’anni ha affrontato solo come avversario.

«Felicissimo di questa nuova opportunità e di questo nuovo progetto – ha dichiarato Spada ai canali social di Supernova – a fianco di giocatori dai quali posso imparare tanto, sia dal punto di vista professionale che personale. Sono motivato a mettermi in gioco e non vedo l’ora che quest’avventura inizi».

