Con un comunicato l’Asd Sorianese ha ufficializzato la sua intenzionedi presentare domanda di ripescaggio per la stagione sportiva 2025/2026. A seguito della pubblicazione della Graduatoria di ammissione ai campionati regionali da parte del Comitato Regionale Lazio della LND – che vede la Sorianese al terzo posto tra le società aventi diritto – la dirigenza rossoblù ha deciso di procedere, consapevole della propria posizione in graduatoria e della solidità del progetto sportivo avviato. “La nostra posizione – sottolinea il Presidente Moreno Porta – frutto della miglior classifica tra le squadre di Eccellenza sconfitte nei play-out 2024/2025, ci consente di guardare con fiducia e ottimismo al futuro, anche alla luce dei posti disponibili per la prossima stagione.”L’ufficialità spetta ora alla LND Lazio, e la Sorianese attende con fiducia l’esito definitivo.

Gli Stages - Nel frattempo, il club prosegue il proprio lavoro con serietà e passione, impegnato nella costruzione di una squadra solida e di un progetto credibile, in linea con i valori che da sempre rappresentano l’identità rossoblù. Intanto il club per i prossimi giorni ha fissato gli stages per gli allestimenti delle formazioni giovanili. Ecco gli appuntamenti. Oggi e il 9 luglio stage per il femminile con le ragazze nate tra gli anni 2008 e 2019 per le Under 12, 15 e 17. Il 3 luglio stage per i nati nel 2009 (Under 17), il 7 luglio stage per gli Under 14 e 15 (nati nel 2011 e 2012), l’8 luglio lo stage per i nati nel 2008 (Under 18 regionali) e il 14 luglio per gli Under 16 (nati nel 2010). Tutti gli allenamenti di svolgeranno al Celso Perugini, ritrovo i pomeriggi dei suddetti giorni alle 18 e inizio attività alle 20.