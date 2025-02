Derby bis amaro per la Viterbese che dopo aver perso in casa all’andata per 1-0 cede anche nella sfida di ritorno con il ko per 2-1 al “Celso Perugini” contro una Sorianese che riesce nell’impresa. Sfida combattuta, avvincente dove ha prevalso la maggior fame di successo dei rossoblu di mister Del Canuto che dopo aver sofferto nella fase iniziale del confronto hanno saputo stringere i denti e si sono dimostrati cinici e spietati passando in vantaggio con Spolverini al 28’ della prima frazione di gioco con un tocco sotto porta su un perfetto assist-cross di Polidori e poi hanno raddoppiatto sul finire della prima frazione con un calcio di punizione realizzato da Valentini che ha sfruttato alla perfezione una difesa mal messa da portiere Vento apparso decisamente sorpreso dal colpo del centrocampista dei cimini. Nella ripresa in avvio è stato Nesta a dare la carica ai gialloblu mettendosi in proprio e realizzando con una conclusione dal limite dell’area il gol del 2-1. Ma di fatto è finita lì perché la Viterbese ci ha provato ma ha trovato ad ogni suo tentativo un ottimo Bertollini e la difesa della Sorianese ha chiuso ogni varco riuscendo a portare sino al termine il prezioso e importante vantaggio. Finisce così la lunga imbattibilità della Viterbese e di mister Gardini che si è interrotta dopo dodici gare e che rappresenta uno stop grave nelle residue speranze di poter lottare quanto meno per il secondo posto utile per la partecipazione ai playoff riservati alle seconde. Nel finale del confronto attimi di preoccupazione per le condizioni del direttore di gara che si è accasciato a terra dopo aver avuto un malore e si è poi ripreso dopo le cure del caso riuscendo a portare sino al termine la direzione del confronto.

IL TABELLINO. Sorianese: Bertollini, Pistoia, Bellacima, Lazzarini, Oriolesi, Valentini, Andreoli (5’st Balletti), Ruibal (35’st Vittorini), Leonardi, Polidori, Spolverini. A disposizione: Morelli, Baldari, Martinozzi, Santini, Bersaglia, Giurato, Bezziccheri. Allenatore: Del Canuto.

Viterbese: Vento, Ferretti, Filosa, Crocchianti, Giordano (25’st Ottaviani), Fatati (21’st Mielle), Pesce (38’st Fischetti), Nesta, Iurato (45’st Maggese), Capuano, Calvigioni. A disposizione: Santilli, Guzman, Gutierrez, Scozzari, Cardillo. Allenatore: Gardini

Arbitro: Samuele Camia di Nichelino. Assistenti: Marco Martino di Roma 1 e Andrea Martucci di Ostia Lido.

Reti: 28’pt Spolverini, 42’pt Valentini; 8’st Nesta.

NOTE. Espulso al 35’ direttamente dalla panchina l’attaccante della Viterbese Cardillo. Ammoniti: 30’pt Capuano (V), 3’st Andreoli (Ss), 12’st Giordano (V), 27’st Nesta (V), 32’st Leonardo (S). Angoli: 6-4 per la Viterbese.

