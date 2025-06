Dopo la stagione negativa legata alle retrocessioni delle formazioni juniores e allievi regionali (tornate nei campionati provinciali dopo i rispettivi ultimi posti) e alle prestazione non eccelse di Under 16 e Under 14 c’è voglia di cambiare passo al Montefiascone calcio che con u comunicato ha annunciato un importante ritorno nell’operazione rilancio. “Il Montefiascone Calcio prosegue il suo cammino di rinnovamento e lo fa con un ritorno eccellente: Moreno Solia è il nuovo Responsabile Agonistica del club gialloverde. Un innesto di spessore, che si inserisce nel più ampio progetto di ridare slancio e nuova linfa a un settore giovanile che, dopo due stagioni con risultati non all’altezza della sua rinomata tradizione, è pronto a rilanciarsi”. La scelta del Presidente Lorenzo Minciotti e dei suoi collaboratori è caduta su una figura di indubbio valore e con un profondo legame con il Montefiascone. “Moreno ha lavorato in passato tanti anni con noi, abbiamo fatto due campionati Élite insieme. È una persona molto competente. Insomma è uno di noi. Siamo molto felici di ritrovarlo, siamo convinti che sia la persona giusta per riportare le giovanili del Montefiascone ai fasti del passato”, ha dichiarato il Presidente Minciotti, evidenziando la fiducia e le aspettative riposte in Solia. Moreno Solia, dunque, ritorna alle Fontanelle dopo diversi anni dedicati all’attività di talent scout in importanti società romane. A convincerlo a riabbracciare i colori gialloverdi è stato il direttore generale Marco Crisostomi. “La società ha ammesso che la strada è lunga e c’è tanto da lavorare, ha affermato Solia, consapevole della sfida che lo attende. L’obiettivo è quello di proseguire l’ottimo lavoro che sta facendo l’attività di base con Ennio Cuccuini e pian piano far ritornare il Montefiascone a quel livello che avevo lasciato un po’ di anni fa, quando i gialloverdi avevano tutti i campionati Élite.” Nonostante la sua natura di tecnico, l’esperienza maturata negli ultimi anni gli ha conferito le competenze necessarie per assumere questo ruolo strategico. Solia ha voluto infine esprimere un ringraziamento particolare anche a Carlo Santini, colonna portante della dirigenza montefiasconese: “Se sono ritornato è anche per il rapporto che ho con lui, è uno dei grandi pilastri di questa società insieme al presidente Minciotti”. Il ritorno di Moreno Solia segna un passo importante nel percorso di rilancio del settore giovanile del Montefiascone Calcio, con l’obiettivo chiaro di costruire un futuro solido e riportare il club ai vertici del calcio giovanile regionale.