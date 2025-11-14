Sfida sulla carta proibitiva per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18 saranno impegnati in quel di Legnaro contro i padroni di casa dei Fox.

La formazione patavina è una delle maggiori accreditate alla lotta scudetto, subito dopo Milano e Vicenza, e già lo scorso anno è arrivata alle semifinali play off.

I civitavecchiesi arrivano all'incontro non al meglio delle condizioni e con molti assenti fra infortuni e altri problemi ma ben determinati a vendere cara la pelle.

«Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile e tale si sta dimostrando - afferma il presidente Riccardo Valentini - ma è tutta esperienza per i nostri ragazzi. A Legnaro ci aspetta una sfida tosta, su un campo veloce e che fa scaturire sempre partite dall'alta intensità. Sarà un ulteriore banco di prova, per valutare la nostra crescita e metterci a confronto con una delle formazioni migliori d'Italia».

I convocati: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

