Altra sconfitta per gli Snipers TECNOALT nella quinta giornata di serie A di hockey in line. Al PalaMercuri il quotato Cittadella passa per 6-3 al termine di una bella gara, giocata con continui capovolgimenti di fronte ed in cui a fare la differenza sono stati alcuni blackout dei civitavecchiesi.
Nel primo tempo azioni da rete da una parte e dall'altra, con il Cittadella che passa in vantaggio per 1-0 prima dell'uno-due firmato dai fratelli Meconi che prima con Ruggero, e poi con Bernardo, ribaltano momentaneamente il punteggio dell'incontro. Prima dell'intervallo però il Cittadella si riporta avanti con due reti in rapida successione (3-2).
La ripresa si apre con gli ospiti che allungano subito fino al 5-2 ma i TECNOALT non si danno per vinti, accorciano con la rete di Faravelli (5-3) e sfiorano a più riprese il 4-5. Negli ultimi secondi, con Civitavecchia nel disperato tentativo di accorciare, la inutile rete del 6-3.
«È stata una bella partita - afferma il classe 2008 Ruggero Meconi - contro una squadra forte che ha fatto valere la sua maggiore esperienza. A noi il compito di lavorare duro ed ascoltare i nostri allenatori per ridurre il gap che ci separa dalle squadre sopra di noi in classifica».
In classifica gli Snipers TECNOALT rimangono a quota 0 ma con la convinzione che manca davvero poco per poter cominciare a fare punti in campionato.
I presenti: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Ruggero e Bernardo Meconi. Allenatrice: Martina Gavazzi.