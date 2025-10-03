Prima trasferta dell'anno per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18.30 saranno impegnati in quel di Lido di Camaiore, vicino Lucca, per affrontare in trasferta i Kraken Camaiore, compagine neopromossa dopo la vittoria del campionato di serie B e composta da numerosi giocatori esperti.

Per la Cv Skating alcuni pesanti assenze (in particolare Meconi) ma anche tanta voglia di confrontarsi con le migliori realtà italiane dopo il buon esordio contro la corazzata Milano che però non ha portato punti.

«Mi aspetto un campionato di crescita dai nostri ragazzi - afferma il presidente Riccardo Valentini - per arrivare pronti al momento caldo della stagione, quando si decideranno le nostre sorti sportive. Camaiore rispetto a noi ha meno freschezza atletica ma molta più esperienza e sarà una partita molto difficile in cui i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei padroni di casa. I ragazzi possono giocare senza "ansia da risultato" e con tanta voglia di fare bene: le partite che contano saranno nella seconda fase e se mettono in campo ciò che sanno fare, ne uscirà comunque una bella partita»

I convocati: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani. Allenatrice: Martina Gavazzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA