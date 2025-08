Civitavecchia potrebbe avere presto un’altra squadra in una massima divisione di un campionato nazionale. La Cv Skating potrebbe fare il bis, dopo la formazione femminile delle Sniperine Crt, con il possibile ripescaggio degli Snipers TecnoAlt. La squadra del presidente-allenatore Riccardo Valentini ha chiuso al terzo posto lo scorso campionato di serie B, mancando il salto di categoria proprio davanti al pubblico amico, in quanto la Final Four si è disputata al PalaMercuri, ma la dolce notizia potrebbe giungere nelle prossime settimane direttamente dalla Fisr. Sono sei anni che la Cv Skating manca dal gotha del movimento maschile.

L’ultima volta fu nel 2019, dopo una promozione ottenuta sul campo dopo la finale vinta contro il Torre Pellice, con i nerazzurri che terminarono all’ultimo posto in classifica e soli otto punti nel forziere. Al momento dalla Cv Skating smentiscono qualsiasi possibilità di una partecipazione alla serie A1, anche se, come affermato negli scorsi mesi, prendere parte ad un altro campionato di serie B, forse mischiato anche con la C, non sarebbe particolarmente stimolante, per la mancanza di competitività per larga parte del torneo.

Quindi la chance di andarsi a divertire in serie A potrebbe essere quantomeno presa sul serio, anche perché l’intenzione della Fisr, come noto, sarebbe quella di allargare l’organico della A a 12 squadre, lasciando così la porta aperta a Novelli e compagni. Proprio in questo senso, stanno circolando voci di qualche interessamento sul mercato, in particolare per un giovane portiere di uno dei più importanti settori giovanili a livello nazionale, che affiancherebbe Eugenia Pompanin a presidio della gabbia civitavecchiese.

Intanto una notizia sicura c’è: Manlio Mandolfo giocherà per un altro anno in Francia con la maglia dei Tigres de Garges, con cui ha avuto un ottimo rendimento nello scorso anno, e quindi non seguirebbe gli Snipers TecnoAlt nella possibile avventura in serie A. A renderlo noto è stato direttamente il numero 38 nel corso del trofeo Indra Mercuri, a cui ha partecipato, seguito anche da alcuni compagni di squadra direttamente dal Paese transalpino.

