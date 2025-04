Arriva il primo ko nel campionato nazionale di serie B per gli Snipers Tecnoalt che sabato sera, in quel di Bomporto, perdono 4-2 contro i padroni di casa (0-0 il primo tempo). Dopo un primo parziale molto bloccato, nel quale nessuna delle due formazioni riesce a creare granchè, la ripresa si apre in maniera subito più spumeggiante. I Tecnoalt vanno dapprima in svantaggio, con uno sfortunato rimbalzo difensivo ma subito dopo incassano anche il 2-0 a causa di una grave ingenuità. I nerazzurri però non si buttano giù di morale e accorciano con Novelli in powerplay ma quando il pari sembra ad un passo, un altro micidiale uno-due porta i modenesi in vantaggio per 4-1. Nel finale la rete di Galli che diminuisce lo svantaggio, rete preziosa anche in ottica doppio confronto. «In apertura di gara avevo chiesto di stare attenti alla fase difensiva perchè mi aspettavo una partita con pochi gol - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - e così è stato. Abbiamo commesso errori difensivi, alcuni anche grossolani, ed il Bomporto è stato cinico e bravo ad approfittarne. E' una sconfitta che fa male perchè era una gara importante ma questo ci deve dare ancora più determinazione per il prossimo weekend quando affronteremo al sabato sera il Camaiore e alla domenica mattina il Bomporto perchè ulteriori passi falsi non potranno più essere ammessi. Ma sono convinto che la reazione di questi ragazzi sarà straordinaria».

Inarrestabili invece le Sniperine CRT che espugnano il difficile campo di Milano per 1-0, grazie alla rete nel secondo tempo di Succi. Anche le ragazze, come i colleghi maschi, hanno affrontano la gara con pesanti assenze ma sono riuscite a difendere con ordine lasciando le meneghine a bocca asciutta. «Queste ragazze non finiscono mai di stupirci - afferma il presidente Riccardo Valentini - perchè le assenze erano tante, alcuni elementi chiave sono appena tornati da un infortunio, il tendone era caldissimo e avevamo pochi cambi...tutti ingredienti che potevano far pensare a una debacle. Ed invece, anche questa volta, è arrivata una vittoria che ci assicura quasi matematicamente il primo posto in regular season. Non c'è che da essere orgogliosi di questo gruppo».

