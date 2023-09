Sarà una stagione nel segno dei ritorni per gli Snipers TecnoAlt. Dopo Manuel Fabrizi, la società del presidente Riccardo Valentini ha annunciato che faranno parte della squadra di Martina Gavazzi anche altri due giocatori che hanno fatto molto bene in passato per i colori nerazzurri. Rientra Gianmarco Novelli, che è stato anche capitano, dopo aver chiuso l’esperienza con la maglia del Monleale, che non si è iscritto alla serie A. L'anno scorso con i piemontesi Novelli ha disputato 27 partite ed ha messo a referto 19 punti (10 goal e 9 assist). L'ultimo campionato giocato con gli Snipers risale a tre anni fa dove con il numero 10 aveva messo a referto ben 20 partite di campionato di Serie B con 41 punti (32 goal e 9 assist) e in coppa italia 2 presenza con 4 punti (2 goal e 2 assist). Torna anche Elia Tranquilli, che, nella passata stagione, aveva deciso di vivere un’esperienza speciale, andando a giocare in Spagna, per la precisione a Barcellona in serie B con i Jujol. L'ultimo campionato giocato con gli Snipers risale a due anni fa dove con il numero 79 aveva messo a referto ben 18 partite di campionato di Serie B con 26 punti (17 goal e 9 assist) e in coppa italia 2 presenza con 4 punti (2 goal e 2 assist). Quindi un roster importante per gli Snipers TecnoAlt, che possono pensare anche di dare la caccia alla promozione in serie A.

