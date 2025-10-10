Terza giornata di campionato di serie A di hockey in line domani sera alle ore 18.30 in quel di Verona. Gli Snipers TECNOALT saranno impegnati sull'ostico campo del Cus Verona, una delle dirette concorrenti per la salvezza dei civitavecchiesi.

La formazione scaligera in questi anni ha rinnovato il proprio roster ed ha comunque molta più esperienza nella categoria del team nerazzurro che dalla sua ha l'entusiasmo dei giovani. Ci sono tutte le premesse per una partita equilibrata e che probabilmente sarà decisa solo dagli episodi. Il match si giocherà a porte chiuse come da direttive del Comune di Verona.

«Sarà una gara molto difficile - afferma il presidente Riccardo Valentini - su un campo in cemento, superficie per noi sempre molto ostica, e contro un avversario preparato ed esperto, seppur non di prima fascia. E' una partita da "1X2" e confido nella voglia di vincere dei nostri ragazzi per fare i primi punti in campionato. Non sarà affatto semplice: in serie A gli avversari sono tutti fortissimi e venderemo cara la pelle».

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Ruggero e Bernardo Meconi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA