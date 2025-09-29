Ottimo esordio per gli Snipers TECNOALT nel campionato nazionale di serie A di hockey in line. Al PalaMercuri, contro i vice campioni d'Italia dell'Hc Milano, arriva una sconfitta per 5-2 (0-3 il primo tempo) ma i nerazzurri sono stati sempre in partita e solo un break a cavallo fra il primo e secondo tempo ha messo la fortissima formazione ospite nelle condizioni di vincere senza troppi problemi l'incontro. Merito agli Snipers di non aver mollato fino alla fine, con le due reti arrivate nel finale a controprova di una condizione atletica già in stato positivo.

Per i TECNOALT, al ritorno nella massima serie dopo 6 anni, tanti segnali incoraggianti sia dal campo che fuori dal campo in attesa di sfide più alla portata per i giovani ragazzi allenati da coach Gavazzi.

«L'esordio è stato sorprendentemente positivo - afferma il presidente Riccardo Valentini - contro i vice campioni d'Italia siamo riusciti a reggere il ritmo per buona parte della partita e a rispondere colpo su colpo alle ottime iniziative degli avversari. Non potevamo chiedere esordio migliore: si sono visti grinta, intensità, buone giocate e soprattutto un fortissimo spirito di gruppo. Il nostro obiettivo è la salvezza e mi aspetto un campionato in crescita da parte dei miei ragazzi e prove di maturità nelle partite per noi importanti. Milano e Vicenza sono di un'altra categoria, puntiamo a giocarcela alla pari con tutte le altre. Sappiamo che sarà un campionato difficile in cui ogni singola gara sarà una battaglia ma era proprio ciò che volevamo quando abbiamo accettato il ripescaggio».

A segnare per i nerazzurri Michelangelo Tranquilli e Daniele Ceccotti.

I presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Luca ed Elia Tranquilli, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Davide Trotta. Allenatrice: Martina Gavazzi.