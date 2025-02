Tutto come da pronostico. Va per il meglio la trasferta nel sud Italia per gli Snipers TecnoAlt che tornano a casa ancora una volta con il bottino pieno.

Il sabato pomeriggio è sfortunato: la forte pioggia si abbatte sul campo scoperto dei Phoenix Palermo e la partita non si disputa per campo impraticabile. Scontato il 5-0 a tavolino in favore dei civitavecchiesi.

Domenica mattina al PalaPansini di Giovinazzo invece si gioca la partita contro il Rollin Skate Bari ed il risultato finale è 14-3 con Luca Tranquilli sugli scudi, autore di ben 8 reti.

«Come già detto più volte sappiamo che il girone è per noi indiscutibilmente facile - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - ma le trasferte sono sempre occasione per fare gruppo e stare insieme. Ci è dispiaciuto per gli amici di Palermo, perchè giocare al sud è sempre occasione per promuovere il nostro sport ma la situazione dell'impiantistica sportiva in Italia è tremenda. Contro il Bari i ragazzi sono stati bravi a rimanere lucidi, a superare i primi momenti di difficoltà e ad imporre il proprio gioco nonostante il roster ridottissimo. Continuiamo ad allenarci in vista della seconda fase che sarà decisamente più impegnativa».

Snipers TecnoAlt: Eugenia Pompanin, Marco Stefani (3), Daniele Ceccotti (1), Luca Tranquilli (8), Francesco Taglioni (2). Allenatore: Riccardo Valentini.

