Si preannuncia un weekend difficile, dopo tante goleade, per le formazioni di hockey in line senior civitavecchiesi.

Gli Snipers TecnoAlt saranno impegnati, per la seconda giornata di serie B, domani alle ore 19 sul campo degli Scomed Bomporto.

I modenesi sono da sempre un osso assai duro per la formazione nostrana che per lo più dovrà contare su numerose assenze nel suo roster, per i motivi più disparati.

«Mi aspetto una gara difficile, in cui, finalmente, dovremo soffrire per portare a casa i tre punti - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - il Bomporto è una buona squadra e sulla loro pista in parquet avremo anche delle difficoltà di adattamento alla superficie. Vogliamo però continuare a vincere e sono convinto che i ragazzi presenti avranno la possibilità di farcela».

Domenica invece sarà la volta delle Sniperine CRT che alle ore 14 saranno ospiti dell'HC Milano, formazione con la quale si sono già contese le prime due coppe dell'anno (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), entrambe finite a Civitavecchia. In questa stagione le ragazze di coach Gavazzi hanno ottenuto solo successi e vorranno confermarsi sulla pista più difficile d'Italia, nonostante anche loro dovranno fare i conti con numerose assenze «abbiamo acquisito un buon margine di vantaggio in classifica - afferma Valentini - e per questo possiamo andare a Milano spensierate. Certo è che faremo di tutto per vincere e queste ragazze ci hanno già abituato alle grandi imprese. Sarà sicuramente una partita divertente».

