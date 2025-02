Travolgenti. Non c'è altro aggettivo per descrivere le Sniperine CRT che domenica al PalaMercuri hanno sbaragliato il forte Hc Milano per 4-0 con tutte le reti siglate nel primo tempo.

Chi si aspettava un match combattuto e tirato fino alla fine è rimasto deluso: le civitavecchiesi a metà primo tempo hanno piazzato in rapida successione le tre reti (Barocci, Novelli, Mori) che hanno definitivamente indirizzato l'incontro prima della seconda rete di Novelli sul finale di frazione.

Nella ripresa Milano tutto in avanti ma Civitavecchia in agevole controllo: ottimo anche l'ingresso delle giovani Borgi e Capodimonte.

«È stata una bella partita - dichiara Martina Mori, votata dalle compagne MVP di giornata - siamo state compatte e determinate già dai primi minuti, sfruttando al meglio ogni opportunità, e questo ci ha portato a realizzare 4 reti al primo tempo. Nel secondo tempo, però, brave le avversarie a reagire e a farsi più aggressive, alzando il ritmo del gioco e creando qualche difficoltà. Nonostante diversi tentativi, la nostra squadra non è riuscita a segnare ulteriormente ma la difesa ha mantenuto la porta inviolata riuscendo a chiudere la partita sul 4-0».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Mara Faravelli, Martina Mori, Federica Ercolani, Veronica Novelli, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Laura Giannini, Desirè Capodimonte. Allenatore: Riccardo Valentini.

