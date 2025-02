Si ferma la DCl Edilzia Ladispoli che perde sul campo del Basket Roma per 87-75. Non è stata una bella partita, hanno pesato le assenze di Galan e Mastropietro, alle prese con problemi muscolari.

Ci ha creduto di più la squadra capitolina, che ha portato a termine una gara in cui non era partita, essendo sotto di tre punti nella prima frazione. Vantaggio ampio nel secondo tempo , 31- 22. terzo tempo 13- 14. e all'ultimo il divario è stato alto, 22- 15.

«Accettiamo la sconfitta, anche perché le assenze hanno pesato sul rendimento della squadra - ha riferito il team manager Daniele De Stradis - . Purtroppo incassiamo una sconfitta, che in compenso è meno drammatica, se consideriamo che negli sconti diretti siamo avanti nella differenza canestri. Dobbiamo pensare alle prossime due gare, molto difficili e impegnative, che decideranno il futuro. La Tiber sabato in casa nostra La Salle in trasferta, due prove che considero fondamentali per l'accesso alla seconda fase. Noi crediamo di avere mezzi per giocarcele, l'importante è ritrovare serenità e consapevolezza, e avere a disposizione tutti i giocatori per giocarcela ad armi pari».

Parziali: 21-24; 31-22; 13-14; 22-15

Basket Roma: Dongmo 4, Cardinali 22, Spiti 8, Prelati 6, Antonelli 11, Lato, Moretti 6, Scarnati 7, Cenciarelli 12, Piattoni 1, Gasperini, Busca 10. Allenatore: Gallerini.

DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim: Tomasicchio n.e., Norcino 22, Trebbi 11, Parroccini 6, Nizza 11, Scascitelli 2, Galan 7, Garbini 5, Parlato 11. Allenatore: Russo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA