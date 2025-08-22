Un evento speciale, per vivere al meglio la golden hour della domenica con i racconti del calcio. “Sforbiciate” è il titolo dell’iniziativa in programma per domenica alle 19 al Buena Vista Social Bar della Frasca, dove a parlare ci saranno Fabrizio Gabrielli e Riccardo Petrarolo, con chiaro riferimento al libro edito ormai nel 2012 ed aggiornato qualche mese fa con una nuova edizione, nella quale vengono raccontate cinque nuove storie, per parlare di storie di calcio, di calciatori e soprattutto di uomini e donne. Previste anche letture ad alta voce. Ci sarà anche Alessandro Orfini, che impreziosirà il tutto in musica.