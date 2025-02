Gara interna per la W3 Maccarese che al “Darra” ospita il Certosa, con l'imperativo di vincere e sperare in un passo falso della capolista Valmontone, che ha una gara agevole a Ladispoli. La formazione di mister Colantoni riceve una compagine che è in corsa per la salvezza diretta, ragione per cui non sarà facile battere i capitolini, squadra tosta e capace di sorprendere. Fischio d’inizio domani alle ore 11.

Per il Fiumicino, invece, c'è la trasferta sul campo della Boreale alle 11, contro una formazione in lotta per la salvezza. Situazione molto precaria per la formazione rossoblu, sconfinata all'ultimo posto, anche se i punti di margine dalle rivali sono davvero pochi che la classifica può cambiare in un attimo. I tirrenici dopo un avvio di campionato convincente, hanno iniziato a barcollare, fino ad arrivare a subire sconfitte pesanti. Ora è vietato perdere per riprendere il cammino verso il playout.

L'Aranova di mister Scarfini ospita il Civitavecchia in una gara che offrirà spettacolo. Alle Muracciole, alle 11, va di scena una gara che vale più per i nerazzurri che per i rossoblu. I portuali rincorrono il primo posto, mentre l'Aranova di obiettivi ne ha pochi, se non quello di salvarsi in anticipo, pensando a qualche posizione tra le prime.

